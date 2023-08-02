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Fenerbahçe'de imzalar peş peşe! Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme...

02.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo’nun sağ bek oyuncusu Mert Güldür’ü kadrosuna kattığını açıkladı. Milli futbolcu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Mert Müldür, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı.

"ÇOK GURURLANDIM"

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İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, “Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izletiriz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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