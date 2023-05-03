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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Sivasspor maçında kırmızı kart görmüştü, 2 maç men cezası aldı

03.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci için PFDK'dan karar çıktı. İşte yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Sivasspor maçında kırmızı kart görmüştü, 2 maç men cezası aldı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçilerinden Fenerbahçe, son oynanan Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken, lider Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 3'e kadar düşürmeyi başararak şampiyonluk umutlarını artırmıştı.

Sivasspor deplasmanında hata yapmayarak 3 puanı hanesine yazdıran Kanarya, 45+2'den sonraki bölümünü İrfan Can Kahveci'nin atılması sonrası 10 kişi oynarken yıldız oyuncu için gece yarısı sıcak bir gelişme yaşandı.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Sivas deplasmanında ilk 11'de görev yapan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golde asisti yaptı ama karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Samu Saiz'e yaptığı faul sonrası yapılan VAR incelemesiyle oyundan atıldı. Başta sarı kart gören ve inceleme sonrası direkt kırmızıyla oyundan atılan İrfan Can kurallar gereği en az iki maç men cezası alması bekleniyordu.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor karşısında direkt kırmızı kart gören İrfan Can'ın “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini duyurdu.

CEZASI BELLİ OLDU!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun gece yarısı yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için kararını açıkladı. Yapılan açıklamada 2 maç men cezası verilen Kahveci; kupada Sivasspor, ligde ise Giresunspor maçlarını kaçıracak.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE BAŞVURU

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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçında oynaması için TFF'ye başvuruda bulunacağını duyurdu.

PFDK kararına ilişkin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 02.05.2023 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ’nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

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