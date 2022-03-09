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Fenerbahçe'de İsak Vural ilk idmanına çıktı

09.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği genç futbolcu İsak Vural, sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de İsak Vural ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı.

Ardından sahada devam eden antrenman koşu ve pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler idmanı, çift kale maçlarla noktaladı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Benfica'nın altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız adayı İsak Vural, sarı-lacivertli takımla idmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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