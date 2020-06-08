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Fenerbahçe'de Isla ayrılığı açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda geleceği belirsiz olan oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor. Başkan Ali Koç ile birlikte transfer komitesi bir yandan kadroya katılacak oyuncularla, bir yandan da gönderilecek oyuncularla görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe'de Isla ayrılığı açıkladı

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Simon Falette ve Mauricio Isla için görüşmeler sürerken, daha önce de veda edebileceğinin sinyalini birçok kez veren bir isimden ayrılık için "resmi açıklama" geldi.

2017'de Cagliari'den bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye gelen 31 yaşındaki Şilili oyuncu Mauricio Isla, yönetimle görüştüğünü ve biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

"SEZON SONUNDA AYRILIYORUM"

Isla, "Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim. Gazeteciler, insanlar konuşuyor, birçok şey yazıyor, oraya, buraya gidecek diyorlar ancak henüz kimseyle yüzde 100 anlaşmam yok. Beklemek, idman yapmak ve bir takımla yüzde 100 anlaşmayı beklemek zorundayım." açıklamasını yaptı.

"BOCA JUNIORS..."

Isla, "Hangi takıma gideceğimi bilmiyorum, şu anda hiçbir bilgim yok. Sadece Boca Juniors ile konuştum, bana düşüncelerimi sordular, onun dışında bir şey bilmiyorum. Hayalim Universidad de Chile'de oynamak, annemin ve ailemin hayali de bu. Kalbimde açıkça bu var ancak gerçeği söylemek gerekirse, umarım hem Boca'da, hem de Universidad de Chile'de oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

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