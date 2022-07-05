Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Fehervar maçında yıldızlaştı! İsmail Yüksek kimdir?

2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

İSMAİL YÜKSEK GÖZ DOLDURDU

Fehervar maçının ilk yarısında İsmail Yüksek şov vardı. 45 dakika boyunca sahadaki en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve pas yüzdesi en yüksek futbolcu İsmail Yüksek oldu. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.



