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Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro...

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı.

Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak. (Akşam)

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