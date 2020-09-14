Fenerbahçe'de Jailson'a Çin'den talip çıktı! 5 milyon euro...

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda. Jailson’a Çin’den talip çıktı.
Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi. Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un da Çin’e gitmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.
Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak. (Akşam)
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