Fenerbahçe için sürpriz takas iddiası!

Glasgow Rangers'ın Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i istediği ve James Tavernier ile bu oyuncuyu takas etmek istediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin de bu transfere sıcak baktığı ancak tek sıkıntının Skrtel'in aldığı ücret olduğu bildirildi.

Martin Skrtel'in ikna edilmesi durumunda James Tavernier ile takas edileceği belirtildi. İlk yarıda 36 maça çıkan James Tavernier, attığı 9 gol ve yaptığı 14 asistle bir sağ bekten daha fazlası olduğunu göstermişti. 27 yaşındaki oyuncunun Glasgow Rangers ile de 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotospor)

