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Janssen'in durumu belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Genel kurulun ardından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse, Tottenham ile Janssen için masaya oturulucak. Hollandalı da Fenerbahçe’yi istiyor.

Janssen'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için gelişmeler var. Genel kurulun adından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse ve Aykut Kocaman'ın da görevde kalmasıyla Tottenham ile tekrar masaya oturulacak. Anlaşma sağlanırsa Janssen 1 yıl daha kiralanacak. Janssen'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade edildi.

(TAKVİM)

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Janssen Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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