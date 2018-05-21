Janssen'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için gelişmeler var. Genel kurulun adından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse ve Aykut Kocaman'ın da görevde kalmasıyla Tottenham ile tekrar masaya oturulacak. Anlaşma sağlanırsa Janssen 1 yıl daha kiralanacak. Janssen'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade edildi.

(TAKVİM)

