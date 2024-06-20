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Fenerbahçe’de Jose Mourinho mesaiye başladı! Yardımcıları belli oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.06.2024 14:50
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Dün akşam İstanbul’a gelen Portekizli teknik direktör, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde görevine resmi olarak başladı. Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’yi de etiketleyerek “1. gün” notunu düştü. Öte yandan Jose Mourinho’nun ekibinde yer alan isimler de belli oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho mesaiye başladı! Yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sportif Direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri yer aldı.

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MOURINHO’NUN TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)

Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

Giovanni Cerra (Data Analiz)

Sarı-lacivertli ekipte 22-23 Haziran’da sağlık kontrolleri ve testler gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ardından 24-29 Haziran tarihleri arasındaki kamp çalışmaları için Düzce’de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek. Sarı-lacivertli ekibin 2’nci etap kamp çalışmaları ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Waltersdorf bölgesinde yapılacak. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında 6 Temmuz Cumartesi günü Admira Wacker, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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