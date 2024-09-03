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Fenerbahçe'de Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi öncesi kararını verdi! 4 futbolcunun üstünü çizdi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 20:49
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu bildirmek üzere geri sayıma geçti. Son transfer Sofyan Amrabat'la birlikte elinde 29 futbolcusu bulunan sarı - lacivertlilerde Portekizli teknik adam UEFA'ya bildirilecek Avrupa Ligi kadrosu için 22 oyuncuyu bildirecek. Tecrübeli çalıştırıcının ise kimleri dışarıda bırakacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi öncesi kararını verdi! 4 futbolcunun üstünü çizdi...

Bu sezon Avrupa mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde verecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, kadroya yazılmayacak isimleri belirledi.

4 OYUNCU ALTYAPIDAN YETİŞMEK ZORUNDA

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UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek. Sarı - lacivertlilerin kadrosunda son transfer Sofyan Amrabat dahil olmak üzere 29 kişi bulunuyor.

KADRODA YER ALMAYACAK İSİMLER

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Listede kadroda düşünülmeyen Ryan Kent, Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydin ve Bartuğ Elmaz yazılmayacak. Son isim ise geçen sezon 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder olacak gibi görünüyor.

SADECE 12 DAKİKA SÜRE ALDI

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Cengiz Ünder, bu sezon sadece 12 dakika oynadı; üç maçta ise kadroda olmasına rağmen Portekizli teknik adam süre tanımadı. Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu kanat tercihleri arasında son sırada görüyor.

JOSE MOURINHO'DAN AVRUPA LİGİ YORUMU

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Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Avrupa Ligi için; "Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin. Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var." ifadelerinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder José Mourinho fenerbahçe
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