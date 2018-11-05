Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig’de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Voetbal24’ün haberine göre; Nabil Dirar’a eski kulübü Club Brugge’ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

MESAJ VERMİŞTİ

Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. 32 yaşındaki Faslı futbolcu, ”Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

40 MAÇTA 5 GOL, 8 ASİSTLE OYNADI

Aykut Kocaman’ın takımı çalıştırdığı dönemde transfer edilen Dirar, Fenerbahçe’de 40 maça çıktı ve 5 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe’deki ikinci sezonunu geçiren Nabil Dirar, kariyerine 2004-2005 sezonunda Diegem Sport’ta başlamış ve 2006-2007 sezonunda Westerlo’ya transfer olmuştu.

Buradaki performansla dikkatleri çeken Dirar, 2008-2009 sezonunda ise Club Brugge’ün yolunu tuttu. 4 sezon Brugge’de oynayan Dirar, 6 sezon da Monaco forması giymişti. (Ajansspor)

