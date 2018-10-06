Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Fenerbahçe dün Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel'in süresiz olarak kadro dışı kaldığını açıkladı. 16 yıldır sarı-lacivertli kulüpte top koşturan Volkan Demirel'in de bu oyuncular arasında yer alması ise gündeme oturdu. Fenerbahçe formasıyla 495 maça çıkan ve 10 kupa kazanan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün aldığı bu kararın ardından ilk kez konuştu.
Hürriyet'te yer alan habere göre Volkan Demirel, kadro dışı kalmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Alınan flaş kararı değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim" ifadelerini kullandı.
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