SPOR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'la birlikte kadro dışı kalan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün aldığı bu kararın ardından ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Fenerbahçe dün Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel'in süresiz olarak kadro dışı kaldığını açıkladı. 16 yıldır sarı-lacivertli kulüpte top koşturan Volkan Demirel'in de bu oyuncular arasında yer alması ise gündeme oturdu. Fenerbahçe formasıyla 495 maça çıkan ve 10 kupa kazanan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün aldığı bu kararın ardından ilk kez konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Volkan Demirel, kadro dışı kalmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Alınan flaş kararı değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim" ifadelerini kullandı.

PARTNERSapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...Sapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...
Serdar Ali Çelikler: Comolli için de yolun sonu gözüktüSerdar Ali Çelikler: Comolli için de yolun sonu gözüktü
Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptıAhmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe volkan demirel Aatif Chahechouhe Dirar

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi

Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
beter ol ..
Biz taraftar olarak başkan da Coco ve comolli gitmesini beklerken, has Fenerbahçe evladı volkan kadro dışı kalıyor bence başkan krizi yanlış yönetiyor
çok üzgünüm.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Serdar Ali Çelikler: Comolli için de yolun sonu gözüktü

Serdar Ali Çelikler: Comolli için de yolun sonu gözüktü

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezasına indirim

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezasına indirim

Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

Fenerbahçe'ye SPK'dan 353 milyon TL'lik müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.