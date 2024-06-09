Fenerbahçe'de kazanan Ali Koç oldu! Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama, destek mesajı verdi

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında kazanan belli oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kıyasıya yarıştığı maratonda kazanan Ali Koç oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sonuçların belli olmasının ardından Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte kürsüye gelerek açıklama yaptı. Yıldırım, "Umuyorum ki Ali Koç ve ekibi çizdiğimiz yol haritasını izleyerek Fenerbahçe'yi şampiyon yapar." dedi.

İşte Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:

"Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum.

Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Umuyorum ki Ali Koç ve ekibi çizdiğimiz yol haritasını izleyerek Fenerbahçe'yi şampiyon yapar.

Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."







