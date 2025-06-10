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Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu! İşte en ucuz ve pahalı kombine fiyatları

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları belki de en çok ilgilendiren konuların başında gelen kombinelerin fiyatlarını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu! İşte en ucuz ve pahalı kombine fiyatları
Berker İşleyen

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

KOMBİNE FİYATLARI ŞÖYLE:

fenerbahcede-yeni-sezon-kombine-fiyatlari-belli-oldu

Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

Kale arkası: 20 bin 500

Öğrenci: 10 bin 750

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Süper Lig son dakika bilet fenerbahçe
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