Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi

2016'da PSG'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Laurent Blanc'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basını, deneyimli teknik adamın futbola döneceğini ve Bordeaux, Valencia ya da Fenerbahçe takımlarından birini çalıştıracağını öne sürdü.

Le Journal du Dimanche'a konuşan temsilcisi Alain Migliaccio, Blanc'ın bu yaz futbola dönme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtirken, Blanc'a yakın bir kaynak da "Futbolu özlüyor. Çin'den bir teklif vardı ama bu bir para meselesi değil. Kendisine sunulacak ciddi bir proje istiyor" ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam futbolculuk kariyerinde Inter, Manchester United, Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giymişti. Blanc, Bordeaux ve PSG'nin yanı sıra Fransa Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi yaptı.

(AJANSSPOR)