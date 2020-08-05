SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Luiz Gustova ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun transferini Fransa'nın güçlü ekibi Lyon ısrarla istiyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Gustavo, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 32 resmi maça çıktı. Sambacı’nın kaydettiği 3 gol de ceza sahası dışından geldi. Tecrübeli oyuncunun bir de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor. Fransa'nın güçlü takımı Lyon, Luiz Gustavo transferinde sona geldi. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

40

Fenerbahçe, yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret alan Luiz Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lyon'un 5 milyon Euro'luk ilk teklifini redderken, oyuncuyu aldığı fiyatın altına asla bırakmayacak. Kanarya, Gustavo'nun bonservisi için kapıyı 7-8 milyon Euro'dan açacak.

403

Gustavo, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 32 resmi maça çıktı. Sambacı’nın kaydettiği 3 gol de ceza sahası dışından geldi. Tecrübeli oyuncunun bir de asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN HARCAMA LİMİTİ: 177 MİLYON 573 BİN 89 TL

Öte yandan TFF transferde harcama limitlerini bugün yaptığı resmi bir açıklamayla duyurdu. Fenerbahçe, 177 milyon 573 bin 89 TL ile harcama limitine sahip oldu. Sarı lacivertliler transfer döneminde futbolcu satarsa, gelen paranın 3'te 1'i limite dahil edilecek.

(AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Fenerbahçe ligden mi çekiliyor? Zehir zemberek açıklama!Fenerbahçe ligden mi çekiliyor? Zehir zemberek açıklama!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!

Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!

Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!

Fenerbahçe ligden mi çekiliyor? Zehir zemberek açıklama!

Fenerbahçe ligden mi çekiliyor? Zehir zemberek açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ın imza parası şoke etti

Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaştığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'den takım harcama limitleriyle ilgili açıklama! Ligden mi çekilecek?

Fenerbahçe ligden mi çekiliyor? Zehir zemberek açıklama!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'lu dönem başlıyor

Önce Samandra, sonra Topuk yaylası...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferine Fenerbahçeli taraftarlardan veto

Gökhan Gönül ve Caner transferinde şok gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.