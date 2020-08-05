Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor. Fransa'nın güçlü takımı Lyon, Luiz Gustavo transferinde sona geldi. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret alan Luiz Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lyon'un 5 milyon Euro'luk ilk teklifini redderken, oyuncuyu aldığı fiyatın altına asla bırakmayacak. Kanarya, Gustavo'nun bonservisi için kapıyı 7-8 milyon Euro'dan açacak.

Gustavo, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 32 resmi maça çıktı. Sambacı’nın kaydettiği 3 gol de ceza sahası dışından geldi. Tecrübeli oyuncunun bir de asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN HARCAMA LİMİTİ: 177 MİLYON 573 BİN 89 TL

Öte yandan TFF transferde harcama limitlerini bugün yaptığı resmi bir açıklamayla duyurdu. Fenerbahçe, 177 milyon 573 bin 89 TL ile harcama limitine sahip oldu. Sarı lacivertliler transfer döneminde futbolcu satarsa, gelen paranın 3'te 1'i limite dahil edilecek.

(AJANSSPOR)

