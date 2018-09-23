Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de sahaya Diego Reyes'in çıkacağı öğrenildi. Slovak oyuncunun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR

Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.



