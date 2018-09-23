SPOR

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı süren Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor...

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de sahaya Diego Reyes'in çıkacağı öğrenildi. Slovak oyuncunun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR
Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.


PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli olduCocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu
Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesiFırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Martin Skrtel Fenerbahçe Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu

Rıdvan Dilmen'den bomba derbi yorumu

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

''Teknik direktörün kızıyla yattığım için...''

Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

Yasin Öztekin sosyal medyayı salladı

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

''O futbolun Kim Kardashian’ı''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.