Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gemileri yaktı

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın dünkü maç için Zagreb'e götürülmemesi günün konusu oldu. Fransız futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, teknik tercihlerle kadroya alınmadığı öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun Valbuena'nın fiziksel sıkıntıları nedeniyle takım savunmasını arızaya uğrattığı, bunun yanı sıra hücumda çok fazla top kullanmasına karşın etkili olamadığı belirtildi.
Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için aylarca gündem konusu olan Valbuena, Zagreb'e götürülmemesi için, "Takımla birlikte olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak her şeye rağmen takım arkadaşlarımın arkasında olacağım. Haydi Beyler!" paylaşımını yaptı. (SABAH)
ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!
Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı
Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum