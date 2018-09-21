SPOR

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gemileri yaktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Teknik direktör Cocu, defansif ve ofansif olarak memnun olmadığı Mathieu Valbuena’yı kadroya almadı. Fransız yıldız ise, “Hayal kırıklığına uğradım” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gemileri yaktı

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın dünkü maç için Zagreb'e götürülmemesi günün konusu oldu. Fransız futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, teknik tercihlerle kadroya alınmadığı öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun Valbuena'nın fiziksel sıkıntıları nedeniyle takım savunmasını arızaya uğrattığı, bunun yanı sıra hücumda çok fazla top kullanmasına karşın etkili olamadığı belirtildi.

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından oynatılmadığı için aylarca gündem konusu olan Valbuena, Zagreb'e götürülmemesi için, "Takımla birlikte olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak her şeye rağmen takım arkadaşlarımın arkasında olacağım. Haydi Beyler!" paylaşımını yaptı. (SABAH)

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Hajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyordukHajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyorduk
Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta santrafor kriziFenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta santrafor krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig valbuena Cocu dinamo zagreb UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Dinamo Zagreb maçı sonrası Phillip Cocu'ya tepki yağdı!

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Hırvatlardan olay İsmail Köybaşı hatası!

Hırvatlardan olay İsmail Köybaşı hatası!

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gemileri yaktı

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gemileri yaktı

Hajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyorduk

Hajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyorduk

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta santrafor krizi

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta santrafor krizi

Fenerbahçeli sanatçı Alişan'dan Phillip Cocu tepkisi

Fenerbahçeli sanatçı Alişan'dan Phillip Cocu tepkisi

Tümer Metin'den Dinamo Zagreb maçı sonrası Fenerbahçe'ye eleştiri

Tümer Metin'den Dinamo Zagreb maçı sonrası Fenerbahçe'ye eleştiri

Cocu'dan istifa açıklaması!

Cocu'dan istifa açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.