Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyat edildi!

FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.
Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."
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