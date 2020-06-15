Fenerbahçe'de Max Kruse ameliyat edildi!

FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."

