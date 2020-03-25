Fenerbahçe'de Max Kruse koronavirüse mi yakalandı?

Alınan bilgiye göre Alman yıldız Kruse, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada A takım kadrosunda bulunan bir oyuncunun ve sağlık ekibindeki personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de kişisel sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe'de korona testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu iddia edildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER!
Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve sağlık personelinin hastaneye sevkleri gerçekleşti. Fenerbahçeli oyuncu ve sağlık personeli hakkında yeni açıklamalar bekleniyor.
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