Fenerbahçe'de Mesut Özil hakkında olay sözler

Devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Arsenal'den Fenerbahçe 'ye dahil olan Mesut Özil'in Türkiye kariyeriyle ilgili İngiliz basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

Dailycannon.com'da yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası kabusa döndü. Haberde konuyla ilgili, "Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katıldı ve Arsenal'dan ayrıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri onun için her şey kabus oldu" ifadeleri kullanıldı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerinin değerlendirildiği haberde, "Şu anda 4,5 milyon sterlin değerinde, ocak ayında serbest olarak gittiği Fenerbahçe'de sadece 418 dakika futbol oynadı. Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katılırken Arsenal perdesinden sıyrıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri her şey kabus oldu" denildi.

GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ

Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili, "Türkiye'de geçirdiği süre boyunca ortalama 6.46 reyting yakaladı, henüz ne bir golü ne de bir asisti var. Ayak bileği bağ yırtığı nedeniyle kenarda bekliyor, belki sezon bitene kadar oynamayabilir" yorumunda bulunuldu.

Mesut'un son olarak 5 Nisan'da sahalara geri dönmesinin beklendiği ancak henüz dönmediğinden bahsedildi.

7 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertlilerle bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 7 maçta forma giyebildi.



