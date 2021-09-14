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Fenerbahçe'de Mesut Özil için yönetim ile teknik ekip karşı karşıya

14.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin geçen sezon Arsenal'den kadrosuna kattığı dünya yıldız Mesut Özil'in beklentilerin uzağında kaldı. Sarı lacivertli takımda Mesut Özil konusunda yönetim ile teknik ekip arasında fikir ayrlığı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil için yönetim ile teknik ekip karşı karşıya

Üst üste üç galibiyetin ardından Sivasspor beraberliğiyle bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi yaşanıyor.

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'dan transfer edilen yıldız futbolcu şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. Yönetim yıldız ismin ilk 11'de başlamasını isterken teknik direktör Vitor Pereira ise aynı fikirde değil.

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TARAFTARLARDAN ÖZİL'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Öte yandan Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'e destek için sosyal medyada #YaÖzilYa etiketiyle birçok gönderi paylaştı.

Mesut Özil ise gelen destek mesajlarının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnanılmaz destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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