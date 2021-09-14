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Kritik maç öncesi F.Bahçe'ye çifte müjde

14.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sakatlık kabusu yaşanıyor. Art arda 10 isim birden sakatlanan sarı lacivertlilerden UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Frankfurt maçı öncesi iki yıldızdan iyi haber geldi. İşte detaylar...

Kritik maç öncesi F.Bahçe'ye çifte müjde

Dimitris Pelkas, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişti. Ancak tam da ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçı öncesi omzundan sakatlandığı için takımını yalnız bırakmıştı. Ferdi Kadıoğlu ise geçen hafta idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemedi.

Her iki oyuncunun da iyileşmesi, Vitor Pereira’ya rahat bir nefes aldırdı. Ferdi, bu sezon hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat beki olarak görev yapmasına rağmen performansıyla alkış aldı. Ferdi, Milli aradan önceki son maç olan Altay karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyeti getiren isim olmuştu. Pelkas’ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

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İKİ YILDIZ 3 HAFTA YOK

Pelkas ve Ferdi’nin dönüşü sevindirse de Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar moral bozmuştu. Adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci’de yırtık tespit edildiği öğrenildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Perşembe günkü Frankfurt maçında bu ikilinin yanı sıra sakatlıkları süren Sosa ve Nazım ile UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da forma giyemeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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