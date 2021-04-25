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Fenerbahçe'de Mesut Özil, yine kadroda yok

25.04.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, yine kadroda yok

Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil, sürpriz şekilde kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun belirlediği Kasımpaşa maçı kadrosunda henüz tam olarak hazır görülmeyen Mesut Özil'e yer verilmedi.

Son olarak 28. haftadaki Antalyaspor maçında oynayan Mesut Özil, böylece 4 Mart tarihinden bu yana üst üste 8 maçı kaçırmış oldu ve sarı-lacivertli ekipte toplamda 10 maçta oynayamadı.

Fenerbahçe'de toplam 7 maçta 418 dakika oynayan 32 yaşındaki futbolcu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 10 maç kaçırdı, 7 maçta sahaya çıktı.

5 Maç Sakatlık
5 Maç Antrenman Eksiği

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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