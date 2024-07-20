Fenerbahçe'de Mourinho'nun keyfini kaçıracak gelişme! İrfan Can'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Mourinho'nun tadını kaçıracak bir gelişme yaşandı. Takımın iskeletini bozmak istemeyen Portekizli çalıştırıcı, kaliteli oyuncuları ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe'de tutmak istiyordu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan cephesinden 18 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertliler bu durum karşısında bir hayli şaşırdı ve sürpriz olarak nitelendirdi.

İRFAN CAN'A DA YÜKSEK MAAŞ

Suudi Arabistan cephesinden gelen teklif, İrfan Can Kahveci için de yüksek maaş içeriyor. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen İrfan Can'ın gelen bu teklif sonrası kafasının karıştığı ve yakın çevresiyle istişare ettiği öğrenildi.