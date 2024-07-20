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Fenerbahçe'de Mourinho'nun keyfini kaçıracak gelişme! İrfan Can'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 12:05
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Fenerbahçe'de yeni sezonun takımı yavaş yavaş netleşirken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Mourinho'nun çok beğendiği İrfan Can Kahveci'ye Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun keyfini kaçıracak gelişme! İrfan Can'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Mourinho'nun tadını kaçıracak bir gelişme yaşandı. Takımın iskeletini bozmak istemeyen Portekizli çalıştırıcı, kaliteli oyuncuları ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe'de tutmak istiyordu.

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SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan cephesinden 18 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertliler bu durum karşısında bir hayli şaşırdı ve sürpriz olarak nitelendirdi.

İRFAN CAN'A DA YÜKSEK MAAŞ

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Suudi Arabistan cephesinden gelen teklif, İrfan Can Kahveci için de yüksek maaş içeriyor. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen İrfan Can'ın gelen bu teklif sonrası kafasının karıştığı ve yakın çevresiyle istişare ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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