Fenerbahçe'de Mourinho rüzgarı sona mı eriyor? Sarı-lacivertliler 'acil' koduyla toplandı ve kararını verdi

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun akıbeti belli oldu.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Portekizli teknik adamla devam etme kararı veren Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile toplantı yaparak kendisine güvendiklerini bir kez daha yineleyerek destek olacak.

26 MAÇTA 15 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon 26 maça çıkan Mourinho, bu maçlardan 15 galibiyet çıkarttı. 5 kez sahadan mağlup ayrılan Mourinho, 6 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Yapılacak hoca değişikliğinin camiaya olumlu yansımayacağına karar veren Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar Mourinho ile devam etme kararı aldı.