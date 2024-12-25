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Fenerbahçe'de Mourinho rüzgarı sona mı eriyor? Sarı-lacivertliler 'acil' koduyla toplandı ve kararını verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.12.2024 09:21
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Fenerbahçe'de eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrilmişti. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ayrılık ihtimali gündeme gelmişti. Fenerbahçe yönetimi yaptığı toplantıda nihai kararını verdi.

Fenerbahçe'de Mourinho rüzgarı sona mı eriyor? Sarı-lacivertliler 'acil' koduyla toplandı ve kararını verdi

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun akıbeti belli oldu.

DEVAM KARARI ÇIKTI

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Portekizli teknik adamla devam etme kararı veren Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile toplantı yaparak kendisine güvendiklerini bir kez daha yineleyerek destek olacak.

26 MAÇTA 15 GALİBİYET ALDI

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Fenerbahçe'nin başında bu sezon 26 maça çıkan Mourinho, bu maçlardan 15 galibiyet çıkarttı. 5 kez sahadan mağlup ayrılan Mourinho, 6 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Yapılacak hoca değişikliğinin camiaya olumlu yansımayacağına karar veren Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar Mourinho ile devam etme kararı aldı.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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