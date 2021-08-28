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Fenerbahçe'de Nabil Dirar problemi!

28.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar, sarı - lacivertli yönetimi zorluyor.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar problemi!

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nabil Dirar, Fenerbahçe yönetimini zorlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den aldığı 1.5 milyon Euro'luk maaşı şu ana kadar başka bir kulüpte bulamayan Dirar, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih talebini de geri çevirdi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmek için 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücretinin tamamını talep eden Dirar, gelen teklifleri de istediği ücreti bulamadığı için geri çeviriyor.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Dirar ile sözleşme feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bu görüşmelerde bir sonuca ulaşamaz ise 35 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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