Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sesleri

Ligin ikinci yarısında oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.

MUTLU SONA ULAŞILDI

Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre mutlu sona ulaştı.

BJELICA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı. Yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor.

TAKIMIN BAŞINDA 3 İSİM OLACAK

Ülkelere giriş-çıkışların yasak olması nedeniyle Bjelica için izin konusunda ısrarcı davranacak olan sarı- lacivertliler, olumsuz bir cevapta ise sürecin normalleşmesini bekleyecek.Bu süreçte de kalan 8 haftada takımın başında Mehmet Aurelio ile Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olmaya devam edecek. Bu arada Fenerbahçe- Bjelica görüşmelerini tüm detaylarıyla paylaşan Hırvat basını da, önceki günlerde yaptıkları haberlerde tarafları el sıkıştığını yazdı.

YALANLAMA GELMEDİ

Fotomaç gazetesinde yer alan bu haber ile ilgili henüz sarı lacivertli camiadan bir yalanlama gelmemesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Sosyal medyada çok konuşulan bu iddia kısa süre içinde gündeme oturdu.