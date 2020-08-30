Fenerbahçe'de o isimler ile yollar ayrılacak

Fenerbahçe’de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak. Topuk Yaylası kampında tüm oyuncuları tanıma fırsatı bulan teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.

Yönetimin, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’a gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Vedat Muriqi'e gelen resmi teklifin de kabul edilmesi planlanıyor. Hem Almanya'dan hem de İspanya’dan talipleri olan Tolgay Arslan’ın gitmesine kesin gözle bakılıyor. Kamp döneminde birçok antrenmanda yer almayan Tolgay da ayrılığa sıcak bakıyor.

Bu oyuncular dışında Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Allahyar ve Frey de geniş kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe’de as kadrodan 8 ya da 9 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.



