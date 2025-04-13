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Fenerbahçe'de o oyuncu geleceği hakkında konuştu! "Sezon bitince..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 21:38
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Bright Osayi-Sameul, kendisin hakkında çıkan transfer haberlerine değindi.

Fenerbahçe'de o oyuncu geleceği hakkında konuştu! "Sezon bitince..."
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Maçın ardından ise Fenerbahçe'de Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

İşte Osayi-Samuel'in açıklamaları;

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

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"Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız."

"BÖYLE BİR DURUM YOK"

"Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor. Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."

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