Fenerbahçe'de olay iddia! "Aziz Yıldırım sezon sonunda görevi bırakıyor"

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nun aktardığı bilgilere göre Yıldırım, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı görüşmede sezon sonunda başkanlık görevini bırakacağını ifade etti.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN BIRAKACAĞIM"

Ferudun Niğdelioğlu'nun aktardığına göre Aziz Yıldırım, başkanlık geleceğiyle ilgili net bir ifade kullandı.

Yıldırım'ın, "Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağım" dediği belirtildi.

"İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'NİN HOCASIDIR"

Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği konusunda da net mesaj verdi.

Yıldırım, Kartal'ın kendi isteğiyle ayrılacağını açıklayana kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu belirterek, kulübün başka teknik adamlarla görüşmediğini söyledi.

"İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar."

Yıldırım'ın Kartal'a desteği, Roma maçının ardından yaşanan istifa sürecinin sonrasında da devam ediyor.

"OCAK AYINA KADAR MİNİMUM PUAN KAYBI"

Fenerbahçe'nin sezon planlaması hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, ara transfer dönemine ilişkin mesaj verdi.

Yıldırım, ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla ilerlemeleri halinde ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.

"Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız."

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını belirten Yıldırım, buna rağmen sezon sonundaki hedef konusunda iddialı konuştu.

Fenerbahçe Başkanı, "Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a mağlup olmasını da değerlendiren Yıldırım, rövanş karşılaşmasına dikkat çekti.

Yıldırım, "Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisi için ise şimdiden iddialı bir mesaj verdi:

"26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum."

Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları, bir yandan İsmail Kartal'a verdiği desteği ortaya koyarken diğer yandan sezon sonunda başkanlık görevinden ayrılacağı yönündeki iddiayı Fenerbahçe gündeminin önemli başlıklarından biri haline getirdi.