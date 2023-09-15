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Fenerbahçe’de Omar Fayed, Jin-ho Jo ve Emre Demir başka takımlara kiralandı!

15.09.2023 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Omar Fayed ve Jin-ho Jo'nun Sırbistan Süper Lig ekibi Nova Pazar’a bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Bu açıklamadan dakikalar sonra Emre Demir'in de Ümraniyespor'a kiralandığı duyuruldu.

Fenerbahçe’de sezon başı takıma katılan 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile sarı-lacivertli ekibin altyapı oyuncularından 20 yaşındaki Güney Koreli orta saha Jin-ho Jo, Sırbistan temsilcisi Nova Pazar’a kiralık olarak gitti. Transfer döneminin son dakikalarında Emre Demir de Ümraniyespor'a kiralandı.

"OYUNCULARIMIZA BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

EMRE DEMİR AÇIKLANDI

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JIN-HO JO'NUN PERFORMANSI

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20 yaşında bulunan Jin-ho Jo, 2022 yılında sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe u19 takımında 36 maçta oynayan Güney Koreli futbolcu, alt yaş kategorisinde göz doldurmuştu.

OMAR FAYED İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

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Fenerbahçe ile yaklaşık 1 ay önce 4 yıllık sözleşme imzlayan Fayed, tecrübe kazanması için kiralandı.

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