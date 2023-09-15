Fenerbahçe’de Omar Fayed, Jin-ho Jo ve Emre Demir başka takımlara kiralandı!

Fenerbahçe’de sezon başı takıma katılan 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile sarı-lacivertli ekibin altyapı oyuncularından 20 yaşındaki Güney Koreli orta saha Jin-ho Jo, Sırbistan temsilcisi Nova Pazar’a kiralık olarak gitti. Transfer döneminin son dakikalarında Emre Demir de Ümraniyespor'a kiralandı.

"OYUNCULARIMIZA BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

EMRE DEMİR AÇIKLANDI

JIN-HO JO'NUN PERFORMANSI

20 yaşında bulunan Jin-ho Jo, 2022 yılında sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe u19 takımında 36 maçta oynayan Güney Koreli futbolcu, alt yaş kategorisinde göz doldurmuştu.

OMAR FAYED İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe ile yaklaşık 1 ay önce 4 yıllık sözleşme imzlayan Fayed, tecrübe kazanması için kiralandı.

