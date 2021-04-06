Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği belli oluyor

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Eski teknik direktör Erol Bulut döneminde Süper Lig'de sadece 7 dakika süre alabilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

STUTGART, SCHALKE 04 VE DORTMUND İSTİYOR

17 yaşındaki yeteneği Alman Bundesliga ekiplerinden başta Stuttgart olmak üzere Schalke 04 ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlar kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulundu. Alınan bilgiye göre Ömer Faruk Beyaz'ın gelecek sezon kariyerine nerede devam edeceği birkaç gün içinde belli olacak.

EMRE BELÖZOĞLU VE ÖMER FARUK BEYAZ İLİŞKİSİ

Altyapıda antrenmanlara çıkan genç oyuncunun teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile de arasının iyi olduğu biliniyor. Belözoğlu, futbolcu olarak son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'a takmıştı.Belözoğlu, sportif direktör olarak Ömer Faruk'u ikna edemedi.

Sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu genç futbolcu ile yakından ilgilenmesine karşın yeni sözleşme için ikna edememişti. Belözoğlu ocak ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: