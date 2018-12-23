Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de idari menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirilmesinin ardından Onur Başar'ın yetkileri alındı. Öte yandan kulüpteki geleceği belirsiz olan Onur Başar'ın ismi kulübün resmi internet sitesindeki 'Teknik Kadro' bölümünden kaldırıldı.
Fenerbahçe'de idari menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirilmesinin ardından Onur Başar'ın yetkileri alındı. Samandıra'dan uzaklaştırılan Başar'ın kulüpteki geleceği ise belirsiz...
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinin 'Teknik Kadro' bölümünden Onur Başar'ın ismi kaldırıldı. (Habertürk)