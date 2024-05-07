Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Yaşanan kayıpların nedeni şimdi ortaya çıktı... Meğer her şey haftalar önce olmuş, 'Oyuncuların ters düşmesi, maç sonu kapı tekmelemeler, İsmail Kartal'ın istenmemesi...'

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında yaşanan ardı ardına kayıplar moralleri hayli bozarken, Sarı-Lacivertliler'de gelinen bu durumun nedenleri olarak çok konuşulacak iddialar gündemde.

OYUNCULAR ARASINDA GERGİNLİK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar takımın lider oyuncuları Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu ancak daha sonra Kartal ile oyuncular arasında ters düşen fikirler ortaya çıktı.

"KAPILARI TEKMELEDİ"

Öte yandan habere göre; Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından oyuncular ile İsmail Kartal arasındaki bütün bağların koptuğu ve oyuncuların sadece sezon sonunun gelmesini beklediği ifade edilirken, son maçlarda kadroya alınmayan Leonardo Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrenince tesislerde sorun çıkardı.

Spor yorumcusu Serhat Akın'ın iddiasına göre; Bonucci, Konyaspor maçında kadroda olmadığını öğrendikten sonra tesislerde kapıları tekmeledi.

"%90'I HOCA İLE BAĞLARI KOPARTTI"

Öte yandan Tivibu Spor'da konuşan spor yorumcusu Elvir Balic, İsmail Kartal ile takım arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek, "Futbolcular teknik direktörden memnun değilse, hiçbir şey yapamazsın. Oyuncuların %90'ı çok önceden İsmail Hoca ile bağları koparttı." sözlerini sarf etti.





