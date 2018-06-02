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Fenerbahçe'de renk seçimi yapıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan kongrede renk seçimi yapıldı. Lacivert renk Divan Kurulu Başkanlığı tarafından alınırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz renkle seçime girecek.

Fenerbahçe'de renk seçimi yapıldı

Fenerbahçe'de yarın yapılacak olan oy verme işlemi öncesinde bugün kongrenin ilk günü gerçekleşiyor. Genel kurul üyeleri ve başkan adaylarının yapacakları açıklamalar devam ederken, başkan adayları renk seçimini de yaptılar. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, lacivert rengi Divan Kurulu'na ayırırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz rengi çekti. Aziz Yıldırım'ın listesinden Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un listesinden ise Semih Özsoy renk seçimlerini yaptı. Mosturoğlu, renk seçimi öncesinde, "Biz zaten daha önce Semih Bey'le renk konusunda anlaşmaya varmıştık. Biz sarı rengi alıyoruz" ifadelerini kullandı. Yarın yapılacak olan oy verme işlemlerinde Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz oy pusulalarıyla seçime girecek.

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