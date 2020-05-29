Fenerbahçe'de Roberto Carlos ismi gündeme geldi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başında olacak isim yavaş yavaş şekilleniyor. Erol Bulut ismi sık sık geçse de sarı lacivertliler bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.

Sabah'da yer alan habere göre Brezilyalı çalıştırıcı ile masaya oturulabilir. Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.

YALANLAMA GELMEDİ

Fenerbahçe cephesinden bu konu ile ilgili henüz bir yalanlama gelmezken bu haber sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sarı lacivertli taraftarların çok sevdiği isimlerden biri olan Roberto Carlos'tan da bir açıklama gelmedi.