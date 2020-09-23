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Fenerbahçe'de Rodrigues Olympiakos'a gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

Sarı lacivertli takım son olarak Vedat ve Jailson'dan sonra yeni bir vedaya hazırlanıyor. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2 yıllığına Al Ittihad'dan kiralanan Garry Rodrigues'in transferi için Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Kanat oyuncusu Garry Rodrigues’in kararı bekleniyor. Deneyimli futbolcunun "Tamam" dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek ve Yunanistan ekibine gidecek.

Fenerbahçe'de Rodrigues Olympiakos'a gidiyor

13 futbolcuyu kadrosuna katarak adıncan sıkça söz ettiren Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.

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Fenerbahçe ve Olympiakos, Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre, kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Transferin tamamlanması için Garry Rodrigues'in son kararı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için Olympiakos'la görüşmelere başlamıştı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kaç defa dedim ırz düşmanlarına gitme diye çık gel eski Yuvana sonra civciv spora daya golleri:))
Sarı civcive giden futbolcunun futbol hayatı sönüyor. Yıldız olup parlayan bir tek topçuları yok. Nasıl akvaryumun çöp balığı varsa Türk futbolunda da Sarı civcivler var.
Umarım Valbuena gibi olmaz. Hatay maçında da gördüğümüz üzere formda bir Rodriguez şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz oyuncuydu.
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