Fenerbahçe'de Rodrigues Olympiakos'a gidiyor

13 futbolcuyu kadrosuna katarak adıncan sıkça söz ettiren Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Vedat Muriqi ve Jailson dahil olmak üzere birçok yıldız ismi gönderen sarı-lacivertliler, yeni bir ayrılığa hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Olympiakos, Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre, kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

Transferin tamamlanması için Garry Rodrigues'in son kararı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'ten beklenen verimi alamayan Kanarya, Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için Olympiakos'la görüşmelere başlamıştı.



