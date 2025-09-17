SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı iddia! ''Avm de geziyor koltuk değneği...'' ifadeleri gündem oldu...

Fenerbahçe’de Suudi Arabistan’dan kiralanan yıldız golcü oyuncu Jhon Duran sakatlığı sebebiyle son zamanlarda forma giyemiyordu. İspanya dönüşü havalimanında koltuk değnekleriyle görüntülenen Kolombiyalı golcü için flaş bir iddaa ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ’‘2-3 haftaya Duran dönmezse Fenerbahçe santrfor bakmaya başlar’’ ifadesinde bulundu.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı iddia! ''Avm de geziyor koltuk değneği...'' ifadeleri gündem oldu...
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın sakatlığı can sıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica maçında sakatlanan ve tedavi için İspanya’ya giden yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Kolombiyalı golcü için gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’dan flaş iddialar geldi…

‘‘AVM DE GEZİYOR KOLTUK DEĞNEĞİ YOK…’’

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 1

Yağız Sabuncuoğlu, “Duran’ın sürekli gezdiği bir Avm var dün orda geziyor koltuk değneği yok. Ortak bir dostumuz ile görüşüyor orda da koltuk değeni yokmuş. Enjeksiyondan sonra ayağının üzerine basmaması için o değnek kullanmış. Artık 2-3 haftaya Duran dönmezse Fenerbahçe santrfor bakmaya başlar.” ifadelerini kullandı.

‘‘ENTERESAN BİR DURUM VAR!’’

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 2

Sabuncuoğlu, ‘‘Koltuk değneğinde önce değneği atarsın sonra ayağı atarsın Duran da enteresan bir durum var; yürürken koltuk değnekleri de eş zamanlı olarak onla beraber yürüyor.’’ dedi.

PAYLAŞIP SİLDİ

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 3

Fenerbahçe’nin bu sezon transfer ettiği Jhon Duran’ın sosyal medya paylaşımı endişe yarattı… Golcü oyuncu koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşırken kısa süre içinde görüntüyü sildi.

TRABZON MAÇINDA…

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 4

Jhon Duran, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor karşılaşmasına koltuk değneği olmadan geldi.

KEMİK AĞRISI!

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 5

Jhon Duran’ın sakatlığı hakkında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Talisca santrfor alternatifi olmalı, Jhon Duran'dan hiçbir şey olmayacak. Duran kemiğinin ağrıdığını söylüyormuş. Ameliyat olursa 4 ay, olmazsa 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak." diye konuştu

FENERBAHÇE’DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe de sakatlığı devam eden Jhon Duran la ilgili çarpıcı iddia! Avm de geziyor koltuk değneği... ifadeleri gündem oldu... 6

C. Alanyaspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho'nun yeni takımını gece yarısı duyurdular...Jose Mourinho'nun yeni takımını gece yarısı duyurdular...
Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde penaltılar kurtardı!Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde penaltılar kurtardı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor SL Benfica Serdar Ali Çelikler Sakatlık fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.