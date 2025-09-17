Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı iddia! ''Avm de geziyor koltuk değneği...'' ifadeleri gündem oldu...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın sakatlığı can sıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica maçında sakatlanan ve tedavi için İspanya’ya giden yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmişti. Kolombiyalı golcü için gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’dan flaş iddialar geldi…

‘‘AVM DE GEZİYOR KOLTUK DEĞNEĞİ YOK…’’

Yağız Sabuncuoğlu, “Duran’ın sürekli gezdiği bir Avm var dün orda geziyor koltuk değneği yok. Ortak bir dostumuz ile görüşüyor orda da koltuk değeni yokmuş. Enjeksiyondan sonra ayağının üzerine basmaması için o değnek kullanmış. Artık 2-3 haftaya Duran dönmezse Fenerbahçe santrfor bakmaya başlar.” ifadelerini kullandı.

‘‘ENTERESAN BİR DURUM VAR!’’

Sabuncuoğlu, ‘‘Koltuk değneğinde önce değneği atarsın sonra ayağı atarsın Duran da enteresan bir durum var; yürürken koltuk değnekleri de eş zamanlı olarak onla beraber yürüyor.’’ dedi.

PAYLAŞIP SİLDİ

Fenerbahçe’nin bu sezon transfer ettiği Jhon Duran’ın sosyal medya paylaşımı endişe yarattı… Golcü oyuncu koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşırken kısa süre içinde görüntüyü sildi.

TRABZON MAÇINDA…

Jhon Duran, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor karşılaşmasına koltuk değneği olmadan geldi.

KEMİK AĞRISI!

Jhon Duran’ın sakatlığı hakkında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Talisca santrfor alternatifi olmalı, Jhon Duran'dan hiçbir şey olmayacak. Duran kemiğinin ağrıdığını söylüyormuş. Ameliyat olursa 4 ay, olmazsa 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak." diye konuştu

FENERBAHÇE’DEN PAYLAŞIM

C. Alanyaspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık.