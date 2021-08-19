Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 yıldız birden...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Helsinki'yi konuk etti.

Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11 başlayan İrfan Can Kahveci, arka adelesinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu 55. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

Karşılaşmada bir başka sakatlık yaşayan isim Filip Novak da 67'de kenara gelirken Arda Güler oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE’NİN KULÜBESİNDE SADECE 6 İSİM

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.

Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin’in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare mücadeleye kulübede başladı.

Teknik direktör Vitor Pereira, 62. dakikada Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i kenara alırken, Nazım Sangare ile Muhammed oyuna dahil oldu.

YEDEK KULÜBESİNDE İKİ KALECİ KALDI

Yapılan tüm oyuncu değişiklileri sonrasında sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin kaldı.



