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  4. Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık kararı! Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan milli oyuncu kendine takım arıyor...

Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık kararı! Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan milli oyuncu kendine takım arıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 09:39
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Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Daha çok forma şansı bulabilmek için bu kararı aldığı vurgulanan İsmail Yüksek'in kendine takım aradığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık kararı! Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan milli oyuncu kendine takım arıyor...
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, geleceği hakkında kararını verdi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği milli oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

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Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İsmail Yüksek'in yönetimle görüştüğü ve ayrılık kararını bildirdiği öğrenildi. Kendisine takım aramaya başlayan İsmail Yüksek, sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak.

PERFORMANSI

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Fenerbahçe ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1397 dakika sahada kaldı ancak gol katkısı sağlayamadı.

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