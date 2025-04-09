Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık kararı! Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan milli oyuncu kendine takım arıyor...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, geleceği hakkında kararını verdi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği milli oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

KENDİNE TAKIM ARIYOR

Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İsmail Yüksek'in yönetimle görüştüğü ve ayrılık kararını bildirdiği öğrenildi. Kendisine takım aramaya başlayan İsmail Yüksek, sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1397 dakika sahada kaldı ancak gol katkısı sağlayamadı.