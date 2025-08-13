SPOR

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım Vizyon 2035 toplantısına katıldı! ''Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm'' dedi ortalık karıştı...

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın ''Ben destek olurum. Hazırım. Kaçmam.’’ ifadeleri oldukça konuşuldu...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın Vizyon 2035 isimli toplantısında yaptığı konuşması gündem oldu. İşte sözleri…

ALİ KOÇ BIRAKTI DİYELİM! NE YAPACAKSINIZ…

Fenerbahçe de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım Vizyon 2035 toplantısına katıldı! Geçen Divan a gittim. Rezilliği gördüm dedi ortalık karıştı... 1

Aziz Yıldırım, "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var." diyerek sözlerine başladı.

‘‘BEN GELDİĞİMDE BENİ KİM TANIYORDU!’’

Fenerbahçe de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım Vizyon 2035 toplantısına katıldı! Geçen Divan a gittim. Rezilliği gördüm dedi ortalık karıştı... 2

Aziz Yıldırım, "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek." "Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz." Sözlerini söyledi.

İKİ KURABİYE BİR ÇAYA ALKIŞLIYORLAR…

Fenerbahçe de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım Vizyon 2035 toplantısına katıldı! Geçen Divan a gittim. Rezilliği gördüm dedi ortalık karıştı... 3

Aziz Yıldırım, "Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı. Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin! Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum. Geçen Divan'a gittim. Rezilliği gördüm. İki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..." dedi.

BEN DESTEK OLURUM! HAZIRIM KAÇMAM…

Fenerbahçe de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım Vizyon 2035 toplantısına katıldı! Geçen Divan a gittim. Rezilliği gördüm dedi ortalık karıştı... 4

Aziz Yıldırım seçimden kaçmayacağını belirterek, ‘‘Aday oldum, kaybettim ne yapacağız? İmza toplayın gelin dedim, topladınız mı? Çıkın başkan adayımız bu diye gösterin, ben destek olurum. Hazırım. Kaçmam.’’ ifadelerimi kullandı.

