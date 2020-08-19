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Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Çağlan Kızılhan getirildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübünde Semih Özsoy'un istifasından sonra boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Burak Çağlan Kızılhan'ın getirildiği bildirildi.

Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Çağlan Kızılhan getirildi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Sayın Semih Özsoy'un görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Burak Çağlan Kızılhan'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

Burak Çağlan Kızılhan, aynı zamanda kulübün genel sekreterlik görevini de üstleniyor.

Açıklamada ayrıca, Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın'ın istifa ettiği de belirtilerek, yerine ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Agah Ruşen Çetin'in seçilmesine karar verildiği kaydedildi.

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