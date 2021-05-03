SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

03.05.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş bir hamle geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edilen 30 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını sildi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den flaş hamle! Sosyal medyada her şeyi sildi

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında BB Erzurumspor'u konuk ettiği maçta Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ile ilgili yaptığı açıklamada "Maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

0x0-fenerbahcede-serdar-azizden-flas-hamle-sosyal-medyada-her-seyi-sildi-1620067069585

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ!

Ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Serdar Aziz'den şaşırtan bir hamle geldi. 30 yaşındaki savunma oyuncusu sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını sildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maçta görev alan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Fenerbahçe'den sezonun en hızlı başlangıcı!Fenerbahçe'den sezonun en hızlı başlangıcı!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu herif FB çe futbolcusu olamadı ve olamaz,da iyi olsaydı GS göndermezdi gönderi gitsin
güle güle
ooo şokk oldummmm

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döverdim!

Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döverdim!

Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.