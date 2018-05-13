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Fenerbahçe'de sezon sonu birçok yol ayrımı yaşanacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2018 08:42 | Son Güncelleme

Çalkantılı bir sezonu geride bırakacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman’ın, seçim öncesi istifasını sunması bekleniyor. Kaptan Volkan’ın durumu belirsizliğini korurken, yabancılardan Valbuena, Kameni, İsla ve Neto kesin gidici...

Fenerbahçe'de sezon sonu birçok yol ayrımı yaşanacak

Sarı-Lacivertliler’de, sezon sonunda büyük yol ayrımlarının olması bekleniyor. Kulüp bir yandan seçimle ilgilenirken, diğer tarafta futbol takımının bu sezonki çalkantılı gündemi, işleri iyice karıştırdı.

Bu gelişmeleri yakından izleyen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, flaş bir kararla seçim öncesi yönetimin önünü açmak adına bir karar alacağı bildirildi. Buna göre Kocaman’ın, sezonun tamamlanmasının ardından istifasını vermesi bekleniyor. Bununla birlikte futbol takımında başka kopmaların da yaşanma ihtimali yüksek. Sezon başında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan kaptan Volkan Demirel’le, 2 yıllık yeni bir anlaşma daha yapılacağı düşünülüyordu.

Skrtel’e de Rangers talip

Ancak yeni gelecek yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. İlk 11’e girmekte zorlanan Kameni, Valbuena, İsla ve Neto’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel’in ise eski takım arkadaşı Steven Gerrard’ın hocası olduğu Glasgow Rangers’in teklifini kabul edeceği gelen haberler arasında yer alıyor. Yerli oyunculardan ilk ayrılacak ismin, Ozan Tufan olacağı bildirildi. Kiralık Vincent Janssen’in de, Tottenham’a geri döneceği konuşuluyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mahvettiniz takımı hepiniz defolun.
kjear i seneye mutlaka alın volkan biyere gitmesin islayi yollayın bir tane sağ bek bir tane de sol bek alın dırar dursun ama yedek yerine hemen hareketli hızlı birini alın atıfi yollayın alperide yollayın ozan tufanı da jassenle soldadodan da bisey olmaz yerine gomis tarzında daha yırtıcı bir forvet alın demem o ki bu kadroyla ne ligde ne avrupada hic bir halt olmaz bu dediklerimi yapıp yeni oyuncular almak için en az 100 milyon euro lazım onuda aziz yıldırım bulamaz
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