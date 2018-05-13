Fenerbahçe'de sezon sonu birçok yol ayrımı yaşanacak

Sarı-Lacivertliler’de, sezon sonunda büyük yol ayrımlarının olması bekleniyor. Kulüp bir yandan seçimle ilgilenirken, diğer tarafta futbol takımının bu sezonki çalkantılı gündemi, işleri iyice karıştırdı.
Bu gelişmeleri yakından izleyen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, flaş bir kararla seçim öncesi yönetimin önünü açmak adına bir karar alacağı bildirildi. Buna göre Kocaman’ın, sezonun tamamlanmasının ardından istifasını vermesi bekleniyor. Bununla birlikte futbol takımında başka kopmaların da yaşanma ihtimali yüksek. Sezon başında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan kaptan Volkan Demirel’le, 2 yıllık yeni bir anlaşma daha yapılacağı düşünülüyordu.
Skrtel’e de Rangers talip
Ancak yeni gelecek yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. İlk 11’e girmekte zorlanan Kameni, Valbuena, İsla ve Neto’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel’in ise eski takım arkadaşı Steven Gerrard’ın hocası olduğu Glasgow Rangers’in teklifini kabul edeceği gelen haberler arasında yer alıyor. Yerli oyunculardan ilk ayrılacak ismin, Ozan Tufan olacağı bildirildi. Kiralık Vincent Janssen’in de, Tottenham’a geri döneceği konuşuluyor. (FANATİK)
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