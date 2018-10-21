Fenerbahçe'de şok! Taraftar çağırdı, futbolcular gitmedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken Fenerbahçe'nin puanı ise 9'a çıktı.
MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN OLAY
Mücadelenin ardından karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı lacivertli oyuncular taraftarın çağrısına kulak vermeyince, taraftarlar oyuncuları ıslıkladı ve tepki gösterdi. (SABAH)
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