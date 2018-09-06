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Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu, transfer yapılmayan sol bek pozisyonu için çözüm arıyor. Hollandalı hoca milli aranın ardından İsmail'i sol beke geçirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!

Sarı-Lacivertlilerde transfer döneminin son günlerinde kadroya 2 orta saha ve 1 forvet transfer edilmişti. Sol bek pozisyonu için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bu bölgeye transfer yapmamıştı. Devre arasına kadar kadroda bulunan iki sol bek Hasan Ali ve İsmail ile yola devam edecek olan Cocu, milli maçların ardından bu pozisyona İsmail Köybaşı'yı geçirmeyi düşünüyor.

Ligde oynanan son Bursaspor maçında taraftarın büyük desteğini almasına rağmen Hasan Ali'nin performansını yetersiz bulan Hollandalı çalıştırıcının, Köybaşı'yı bu mevki için hazırladığı öğrenildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Köybaşı'nın, milli aranın ardından oynanacak maçlarda Hasan Ali'den formayı alması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu, transfer döneminde Süper Lig takımlarından teklifler almış ancak bu teklifler yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi maçta kadroya giremeyen İsmail, sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı ilk 11 başlamış, Fulham ile oynanan ve 3-0 kazanılan mücadelede de 86 dakika oyunda kalmıştı.

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