Fenerbahçe'de son dakika haberi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında sürpriz görüşme! Bir araya geldiler

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan ve olağanüstü seçimli kongre kararı alan Fenerbahçe'de gündem yeniden hareketlendi. Kulüp Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bugün sürpriz bir görüşmede bir araya geldi. Kritik buluşmada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'IN KRİTİK GÖRÜŞMESİ

Ekol TV Spor Muhabiri Sezgin Gelmez'in haberine göre; Kulüp Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, bugün bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını aktaran Gelmez " Günlerdir aslında konuşulan bir konuydu. Fenerbahçe çalkantılı günler geçiriyor. Son gelişmede Ali Koç ve Aziz Yıldırım bugün saat 11.00'da İstanbul'da bir araya geldi. Yaklaşık 1.5- 2 saat süren görüşmede Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

"FENERBAHÇE İÇİN TARİHİ BİR GÖRÜŞME OLABİLİR"

Bununla ilgili detayları almaya çalışıyoruz. Bu detayları da tüm açıklığıyla ortaya koyacağız. Gerçekten Fenerbahçe için çok önemli bir görüşme belki de tarihi bir görüşme bile olabilir. Nasıl bir konuşma gerçekleşti onların hepsini önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz" dedi.

"ÇOK ILIMLI VE SAMİMİ BİR HAVA HAKİMDİ"

Haber Global TV Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki toplantı, Sayın Yıldırım’ın ofisinde gerçekleşti. Oldukça samimi bir ortamda yapılan toplantıda çok ılımlı ve samimi bir hava hakimdi." ifadelerini kullandı.