Fenerbahçe'de Sörloth için inanılmaz açıklama! ''Çok net teyitli bir şey söylüyorum...''

Fenerbahçe'de transferde son derece hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler gelecek ve gidecek isimler konusunda son derece hızlı hareket ederken, gündeme gelen isimlerden Sörloth için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yıldız oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlarken, Atletico Madrid ile görüşmeler devam ediyor.

Burak Kavuncu
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Fenerbahçe transferde gaza tamamen bastı ve gelecek gidecek oyuncular konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip bir yandan gelecek yıldız isimlerle ilgilenirken, bir yandan da Szymanski, En-Nesyri ve Becao'ya takım bulması için talimat verdi. İşte detaylar...

TORUNOĞULLARI BİZZAT GÖRÜŞTÜ! F.BAHÇE MASAYA 25 M€ İLE OTURUYOR...

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun SporON yayınında söylediklerine göre; Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları Sörloth ile bizzat görüştü, yıldız golcü Türkiye’ye dönüşe yeşil ışık yaktı. Maaş konusunda anlaşma sağlandı. Madrid 35 milyon € istedi, Fenerbahçe masaya 25 milyon € ile oturuyor. Yılbaşı sonrası kritik zirve yapılacak.'' açıklamasında bulundu.

''70 MİLYON EURO!''

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, ''Fenerbahçe eğer En Nesyri ile yollarını ayırırsa Sörloth haricî bir tane daha oyuncuya yüksek meblağ verebilir. Fenerbahçe'de devre arası için 70 milyon euroluk bir meblağdan bahsediyoruz. Çok net teyitli bir şey söylüyorum; Sörloth Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Eğer Fenerbahçe, Atletico Madrid ile anlaşırsa oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.'' dedi.

''TEDESCO'NUN KARARI BEKLENİYOR!''

Veerman transferinin neden henüz bitirilmediği sorusuna yanıt veren Sercan Hamzaoğlu, ''Veerman ve kulübüyle prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Tedesco’nun son kararı bekleniyor. Son kararı Tedesco henüz vermedi. Önemli bir isim üzerinde daha çalışılıyor.'' diye konuştu.

''TEYİTLİ BİLGİ! İRFAN CAN KAHVECİ ARTIK...''

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Sercan Hamzaoğlu, "İrfan Can Kahveci artık resmen takım bakıyor. İrfan Can Kahveci Lig'in 2. yarısında Fenerbahçe'de olmayacak. Bu teyitli bilgidir." dedi.

3 İSİM YOLCU!

Sercan Hamzaoğlu, ''Sebastian Szymanski Beşiktaş maçı ile beraber Fenerbahçe'de son maçına çıkabilir. Szymanski, En-Nesyri ve Becao'ya takım bulması için talimat verildi.'' açıklamasında bulundu.

