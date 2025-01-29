Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı - lacivertliler, son olarak Kızıl Yıldız'ın sağ beki Ognjen Mimović ile anlaşmaya vardı. Bu transferin ardından gözler sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'e döndü.

SÜPER LİG'İN İKİNCİ DEVRESİNDE YOK

Sarı - lacivertlilerde geleceği merak konusu olan Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Nijeryalı yıldızın Süper Lig'in ikinci yarısında kadro bildiriminde listeye dahil edilmeyecek.

OSAYI SAMUEL'İN RAKAMLARI

2020/21 sezonunun devre arasında QPR'den takıma dahil olan Osayi Samuel, sarı - lacivertli formayı 24'ü bu sezon olmak üzere toplamda 163 kez sırtına geçirdi. Bu sezon gol asist katkısı veremeyen 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyierinde 7 kez fileleri havalandırdı.