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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.01.2025 17:37
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Kış transfer dönemi kapsamında hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, kadrosunu PSG'den Milan Skriniar, Aston Villa'dan Diego Carlos ve Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Son olarakta Crvena Zvezda sağ beki Ognjen Mimović ile anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel defteri kapanmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor...

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı - lacivertliler, son olarak Kızıl Yıldız'ın sağ beki Ognjen Mimović ile anlaşmaya vardı. Bu transferin ardından gözler sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'e döndü.

SÜPER LİG'İN İKİNCİ DEVRESİNDE YOK

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Sarı - lacivertlilerde geleceği merak konusu olan Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor... Sezon sonu sözleşmesi bitecek Nijeryalı yıldızın Süper Lig'in ikinci yarısında kadro bildiriminde listeye dahil edilmeyecek.

OSAYI SAMUEL'İN RAKAMLARI

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2020/21 sezonunun devre arasında QPR'den takıma dahil olan Osayi Samuel, sarı - lacivertli formayı 24'ü bu sezon olmak üzere toplamda 163 kez sırtına geçirdi. Bu sezon gol asist katkısı veremeyen 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyierinde 7 kez fileleri havalandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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